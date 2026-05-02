Đài RT ngày 2/5 đưa tin, Tổng thống Trump mới đây tiếp tục chỉ trích các đồng minh châu Âu là Italia và Tây Ban Nha vì đã không hỗ trợ trong cuộc xung đột Iran, đồng thời cảnh báo rút bớt binh lính Mỹ khỏi 2 quốc gia này.

"Italia đã không hỗ trợ chúng tôi như kỳ vọng. Còn Tây Ban Nha thì hành động hoàn toàn tệ hại", ông Trump phát biểu trong cuộc trả lời báo chí ở Phòng Bầu Dục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về khả năng rút quân khỏi Tây Ban Nha hoặc Italia, ông Trump trả lời: "Có thể, tại sao không? Nếu họ nói rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ thì mọi chuyện đã khác, ngay cả khi sự trợ giúp là nhỏ nhất".

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng lên án châu Âu vì đã không hỗ trợ Mỹ ở Trung Đông, trong khi Washington đã liên tục trợ giúp họ về vấn đề Ukraine.

Theo truyền thông Mỹ, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngay từ đầu đã phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel chống Iran. Trong khi đó, Italila ban đầu giữ lập trường cân bằng, song đến cuối tháng 3 đã từ chối cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily để vận chuyển vũ khí phục vụ giao tranh.

Cách đây 1 ngày, Lầu Năm Góc đã thông báo rút 5.000 binh lính Mỹ khỏi Đức sau những bất đồng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc xung đột Iran. Mỹ hiện có khoảng 13.000 binh sĩ đồn trú tại Italia và duy trì khoảng 3.800 quân ở Tây Ban Nha.