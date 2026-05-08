Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Marco Rubio/X

Theo hãng thông tấn CNN, trả lời phỏng vấn tại thủ đô Rome của Italia hôm nay (8/5), Ngoại trưởng Mỹ Rubio nhấn mạnh: “Hoạt động quân sự của chúng tôi nhằm vào Iran ngày hôm qua là hoàn toàn tách biệt và khác với chiến dịch ‘Cơn cuồng nộ dữ dội’… Những gì mọi người chứng kiến hôm qua là các chiến hạm Mỹ đang di chuyển qua vùng biển quốc tế thì bị Iran tấn công và chúng tôi phải đáp trả để bảo vệ bản thân. Chỉ có những quốc gia ngốc nghếch mới không bắn trả khi bị nhắm đến”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có truyền đạt bất kỳ "lằn ranh đỏ" nào đến Iran hay chưa, ông Rubio cho biết "lằn ranh đỏ" ở đây rất rõ ràng là nếu Tehran “đe dọa người Mỹ, họ sẽ bị nổ tung”.

Ông Rubio có phát biểu trên trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz hôm 7/5 gia tăng căng thẳng sau khi quân Mỹ bắn phá nhiều cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và xuồng cao tốc nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các lực lượng Tehran cáo buộc Washington đã nhắm vào các khu vực dân sự dọc theo bờ biển trên đảo Qeshm cũng như các vùng Bandar Khamir và Sirik, qua đó vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên.