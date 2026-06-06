Video: CENTCOM

Video do CENTCOM công bố trên mạng xã hội X trưa nay (6/6) cho thấy camera trên máy bay không người lái (UAV) đã ghi lại khoảnh khắc Không quân Mỹ dội bom và tên lửa nhằm vào các hệ thống radar và hạ tầng quân sự của Iran tại thành phố Goruk và đảo Qeshm.

“Mục đích của các đòn không kích trên nhằm ngăn quân Iran tiếp tục tấn công… Ngoài ra, tuyên bố mà Iran đưa ra với nội dung ‘những thiệt hại của trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain’ là thông tin sai lệch”, đoạn trích thông cáo đăng kèm video viết.

Khoảnh khắc quân Mỹ tấn công mục tiêu trên đảo Qeshm, Iran. Ảnh: CENTCOM

Tehran 'khẩu chiến' với Lebanon

Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản bác bài phỏng vấn gần đây của Tổng thống Lebanon Joseph Aoun có nội dung chỉ trích Tehran can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon.

“Dựa trên những phát ngôn của ông Aoun, người ta có thể nghĩ rằng chính Iran đang kiểm soát 1/5 lãnh thổ Lebanon, khiến 1/4 dân số Lebanon phải rời bỏ nhà cửa và thực hiện các cuộc ném bom vào đất nước Lebanon mỗi ngày”, một phần thông cáo của ông Araghchi viết.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn truyền thông phương Tây, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cáo buộc Iran đang can thiệp vào quốc gia Trung Đông này và coi Lebanon “như con bài mặc cả trong quá trình đàm phán với Mỹ”.