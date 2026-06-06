Iran nã tên lửa cảnh cáo tàu Mỹ. Ảnh: WANA

Việc nổ súng trên có thể liên quan tới các tàu hải quân Mỹ đang điều chuyển vị trí trong khu vực. Thông tin này được đưa ra giữa lúc một quan chức Mỹ cho hay Iran đã phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) về phía eo biển Hormuz và các lực lượng Washington đã bắn rơi 4 chiếc trong số đó.

Các quan chức Mỹ nghi ngờ những UAV một chiều trên nhằm vào tàu thuyền thương mại đang di chuyển qua vùng biển khu vực hoặc lực lượng Mỹ hoạt động gần đó.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 6/6 thông báo: "Các UAV tấn công gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với giao thông hàng hải trong khu vực. Lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công các trạm radar giám sát bờ biển của Iran ở Goruk và trên đảo Qeshm để phòng thủ trước các cuộc tấn công tiếp theo”.

Quân đội Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả “hành động gây hấn phi lý của Iran nhằm tự vệ”.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Iran cho hay một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Tehran và Washington phụ thuộc vào việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran và cảnh báo Mỹ sẽ “bước vào một hành lang đen tối” nếu hai bên tiếp tục giao tranh.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói: "Các cuộc đàm phán đang bế tắc và Tổng thống Mỹ Trump phải phá vỡ thế bế tắc này... Quyết định nằm trong tay ông Trump".

Iran được cho đã yêu cầu Mỹ giải ngân 12 tỷ USD tiền bị đóng băng ngay khi nước này ký một thỏa thuận tạm thời với Washington và thêm 12 tỷ USD nữa ở giai đoạn sau.

Các quan chức Mỹ lo ngại giải ngân các khoản tiền bị phong tỏa vào thời điểm hiện nay có thể khiến Washington mất đi một đòn bẩy quan trọng đối với chính quyền Iran.

Tổng thống Trump đã yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được nhìn nhận là mạnh mẽ hơn nhiều so với thỏa thuận hạt nhân quốc tế đạt được năm 2015. Ông Trump cũng muốn tránh bất kỳ động thái nào có thể bị diễn giải là chuyển giao “những kiện tiền mặt”, cụm từ ông thường dùng để chỉ trích quyết định của cựu Tổng thống Barack Obama về việc chi trả khoản bồi thường tài chính cho Tehran.