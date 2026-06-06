Trả lời phỏng vấn trong chương trình “Meet the Press”, Tổng thống Mỹ Trump phát biểu: “Họ (Iran) mạnh mẽ, họ tự mãn. Có những việc phía Tehran chưa từng nghĩ sẽ phải thực hiện nhưng giờ đây họ buộc phải làm. Họ không còn lựa chọn nào khác và điều đó cần một chút thời gian”, ám chỉ đến thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ - Iran đang bế tắc thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NBC News/Meet the Press

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó nhấn mạnh việc các lực lượng Washington cho đến nay đã phá hủy hoàn toàn quân đội Iran, nhưng Tehran “vẫn còn một số tên lửa và máy bay không người lái (UAV)”.

“Phần lớn các nhà máy chế tạo UAV đã bị phá hủy, phần lớn các bệ phóng tên lửa bị vô hiệu hóa trong khi các khu vực chế tạo tên lửa cũng như vậy. Nhưng Iran vẫn còn khả năng chiến đấu. Họ có một số tên lửa và UAV. Tính theo tỷ lệ %, tôi nghĩ Tehran còn khoảng 21-22% kho tên lửa. Đó là lượng lớn tên lửa nhưng không nhiều so với hồi đầu xung đột”, ông Trump nói thêm.

Những phát biểu trên được Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh việc đàm phán giữa Mỹ và Iran thời gian qua đã lâm vào thế bế tắc. Washington luôn bày tỏ lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân và hàng trăm kg uranium đã làm giàu của Tehran, cũng như tình hình tại eo biển Hormuz chiến lược.

Ngược lại, chính quyền Tehran không tỏ ý nhượng bộ trước những yêu cầu của Mỹ và nhiều lần nhấn mạnh quốc gia Trung Đông này không định phát triển vũ khí hạt nhân.