Iran bắn cảnh cáo tàu khu trục Mỹ bằng tên lửa. Ảnh: WANA

Hãng WANA dẫn thông báo của Văn phòng Quan hệ Công chúng của lục quân Iran hôm nay (5/6) cho biết, động thái trên là một phần của chiến dịch chống lại "các hành động quấy rối trên biển của Mỹ và việc bắt giữ các tàu chở dầu, tàu thương mại của Iran".

Theo thông báo, hải quân Iran đã bắn cảnh cáo bằng tên lửa Ghadir và UAV Shahid Dana mới, buộc các tàu khu trục DDG-103 và DDG-87 của Mỹ phải rời Vịnh Oman và hướng về Ấn Độ Dương.

Iran bắn cảnh cáo tàu khu trục Mỹ tại biển Oman. Video: WANA

Quân đội Iran cho hay, chiến dịch này cùng với các hoạt động tương tự trong những ngày gần đây đã buộc các tàu Mỹ phải rời khu vực, gồm các tàu khu trục hoạt động như một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush và tàu đổ bộ Tripoli.

Iran cáo buộc Hải quân Mỹ gây gián đoạn thương mại và an ninh hàng hải trong khu vực. Tehran cho biết thêm các tàu khu trục Mỹ bị nhắm mục tiêu đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát các "hoạt động thù địch" nhằm vào tàu thương mại của Iran.

Trung tâm chỉ huy chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động hải quân của Iran đã kêu gọi Mỹ ngừng hành động thù địch trong vùng biển khu vực. Mặc dù các tàu của Mỹ đã di chuyển ra ngoài tầm bắn của các tên lửa được sử dụng trong chiến dịch cảnh báo, Iran tuyên bố nước này có thể sử dụng vũ khí tầm xa hơn nếu cần thiết.