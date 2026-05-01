Theo Guardian, trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về việc liệu Allen có nổ súng trước khi bị khống chế không, bà Jeanine Pirro - công tố viên liên bang hàng đầu tại Washington DC ngày 30/4 đã công bố đoạn video an ninh đã được chỉnh sửa về vụ việc.

Trong phần chú thích, bà Pirro cho hay, video đã ghi lại cảnh Allen do thám khách sạn trước khi tiệc tối ngày 25/4 diễn ra. Sau đó, tên này bắn một nhân viên mật vụ khi lao qua máy dò kim loại tại một điểm kiểm soát, trong khi các nhân viên đang tháo dỡ ít nhất 1 trong 2 máy dò từ tính dùng để kiểm tra an ninh.

Theo bà Pirro, không có bằng chứng cho thấy nhân viên mật vụ mặc áo chống đạn bị trúng hỏa lực của đồng đội. Nữ công tố viên liên bang này cho hay, đoạn video trên đã được gửi cho tòa án quận, nơi Allen bị buộc tội. Video này được làm chậm và chú thích ở một số điểm, không có âm thanh.

Đoạn video được đăng tải ngay sau khi Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Sean Curran cho biết, Allen không phải bị hỏa lực của Mật vụ chặn lại mà do anh ta bị vấp vào một chiếc hộp dùng để vận chuyển máy dò kim loại khi chạy qua trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện.

Ông Curran xác nhận Allen không bị trúng bất kỳ phát đạn nào trong số năm phát đạn do nhân viên mật vụ bắn.

Đầu tuần này, Allen bị buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ, vận chuyển vũ khí để phạm tội và xả súng trái phép trong khi gây bạo lực. Allen, một gia sư đến từ Torrance, California, vẫn chưa đưa ra lời bào chữa trong vụ án.