Video: BBC

Theo kênh Fox News, video ghi hình sự kiện cho thấy những người tham dự đã chui xuống gầm bàn và tìm chỗ trú ẩn khi sự hoảng loạn lan rộng khắp phòng khiêu vũ của khách sạn Washington Hilton vào tối 25/4 giờ Mỹ (sáng 26/4 theo giờ Việt Nam).

Phóng viên John Roberts của Fox News có mặt tại sự kiện trên cho biết đã có tiếng súng nổ trong phòng và ông nghe nói nghi phạm xả súng đã bị Mật vụ Mỹ khống chế. Trong khi đó, người dẫn chương trình Bret Baier của Fox News kể cũng nghe thấy tiếng súng nổ nhưng dường như không xuất phát từ bên trong căn phòng trên.

Theo một số nguồn tin, sự gián đoạn xảy ra đã xảy ra khi bữa tiệc tối thường niên do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tổ chức, vừa mới bắt đầu. Một đối tượng đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi hiện trường.

Vợ chồng Tổng thống Trump và Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã được lực lượng an ninh hộ tống ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên ông Trump có mặt tại sự kiện này với tư cách lãnh đạo Nhà Trắng.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.