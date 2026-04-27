Trả lời phỏng vấn chương trình “60 Minutes” chiếu trên kênh CBS tối 26/4 (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Donald Trump kể rằng ông đã khiến công tác sơ tán của các nhân viên mật vụ bị chậm trễ sau khi có tiếng súng vang lên tại tiệc tối thường niên dành cho các phóng viên chuyên đưa tin về Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Những gì đã xảy ra, một phần là do tôi. Lúc đó, tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra… Khi đó, tôi đã khiến công tác sơ tán của các nhân viên mật vụ bị chậm lại một chút. Tôi đã nói ‘Chờ một chút, chờ một chút, để tôi xem. Chờ một chút’ với các mật vụ”.

Ông Trump sau đó kể thêm khi di chuyển khỏi phòng tiệc, các nhân viên mật vụ đã yêu cầu ông nằm xuống sàn. “Tôi đang bước ra ngoài. Được nửa đường thì các mật vụ yêu cầu tôi nằm xuống sàn. Thế là tôi nằm xuống sàn. Cả Đệ nhất phu nhân cũng vậy… Khi đó, tôi nghĩ rằng bản thân đã từng trải qua việc này vài lần rồi”.

Theo kênh Fox News, một vụ nổ súng đã xảy ra tại tiệc tối thường niên dành cho các phóng viên chuyên đưa tin về Nhà Trắng vào tối 25/4 giờ Mỹ (sáng 26/4 theo giờ Việt Nam). Ngay khi được các mật vụ thông báo, vợ chồng Tổng thống Trump và Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã được lực lượng an ninh hộ tống ra khỏi phòng tiệc.

Nhà chức trách Mỹ sau đó cho biết đối tượng nổ súng được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance ở bang California, Mỹ.