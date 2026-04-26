Nghi phạm nổ súng bị lực lượng an ninh khống chế. Ảnh: CNN

Hãng tin CNN dẫn lời Tổng thống Trump nói nghi phạm mang theo nhiều vũ khí và hắn đã bị một số nhân viên mật vụ dũng cảm khống chế. Người đứng đầu nước Mỹ cho biết thêm: "Một nhân viên mật vụ bị bắn ở cự ly rất gần bằng một khẩu súng cực mạnh, nhưng áo chống đạn đã làm tốt nhiệm vụ của nó".

Tổng thống Trump cho hay nhà chức trách tin nghi phạm trên hành động đơn độc. Ông mô tả đối tượng nổ súng là một gã trông khá độc ác khi bị khống chế.

Đối tượng nổ súng được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California, Mỹ. Theo một số nguồn tin, nghi phạm từng học ngành kỹ thuật và tốt nghiệp Viện Công nghệ California.

Theo Thị trưởng Washington Muriel Bowser, nghi phạm nổ súng ở bữa tiệc tối dành cho các phóng viên chuyên đưa tin về Nhà Trắng đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Trong khi đó, quyền cảnh sát trưởng thủ đô Jeffery W. Carroll nói nghi phạm không bị trúng đạn nhưng đang được kiểm tra sức khỏe.

Ông Trump tiết lộ bản thân và đội ngũ của mình không hề hay biết về bất kỳ mối đe dọa nào trước khi vụ nổ súng diễn ra tại bữa tiệc tối tại khách sạn Washington Hilton hôm 25/4. Ông cho rằng nghi phạm có lẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tiếp cận mình.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về bạo lực chính trị nhắm vào mình hay không, ông Trump nhấn mạnh dù lo lắng nhưng ông không thể quá hoảng hốt vì "làm tổng thống là một nghề nguy hiểm”.