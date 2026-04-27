Theo tờ Guardian, ông Barack Obama ngày 26/4 đã biểu dương lực lượng Mật vụ Mỹ vì cách hành động trong vụ nổ súng tại buổi tiệc chiêu đãi báo chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng.

"Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về động cơ đằng sau vụ nổ súng đêm qua tại buổi tiệc chiêu đãi báo chí, nhưng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng bạo lực không có chỗ đứng trong nền dân chủ của nước Mỹ. Sự việc cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về lòng dũng cảm và sự hy sinh mà các đặc vụ thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ thể hiện mỗi ngày. Tôi vô cùng nhẹ nhõm khi biết đặc vụ bị trúng đạn sẽ sớm bình phục", ông Obama cho biết.

Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gửi lời hỏi thăm tới nhà lãnh đạo Mỹ, nhấn mạnh rằng mọi hành vi bạo lực nhắm vào thể chế dân chủ hoặc tự do báo chí đều phải bị lên án mạnh mẽ. Ngoài ra, Điện Buckingham đã liên lạc với Washington để rà soát lại kế hoạch an ninh trước chuyến thăm của Vua Charles tới Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: NYT

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định vụ tấn công vũ trang nhắm vào ông Trump là "không thể chấp nhận được", còn Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng: "Mọi quyết định trong một nền dân chủ cần được đưa ra bằng lá phiếu, không phải bằng súng đạn".

Dù đang có một số căng thẳng thương mại với Mỹ, nhưng Thủ tướng Canada Mark Carney đã bày tỏ sự nhẹ nhõm khi Tổng thống Trump vẫn an toàn, đồng thời mô tả vụ nổ súng là "sự kiện gây chấn động". Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng đưa ra thông điệp tương tự, nhấn mạnh rằng bạo lực không bao giờ là con đường đúng đắn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại mô tả vụ nổ súng là "âm mưu ám sát", đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh nhạy của cơ quan Mật vụ Mỹ. Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đồng loạt lên án vụ việc và gửi lời chúc an toàn tới Tổng thống Trump.

Theo truyền thông Mỹ, danh tính nghi phạm trong vụ nổ súng là Cole Allen (31 tuổi) đến từ bang California. Các tài liệu thu giữ được cho thấy nghi phạm đã xác định các quan chức chính phủ là mục tiêu tiềm năng và bày tỏ sự bất mãn đối với chính quyền Tổng thống Trump. Cơ quan điều tra đang phân tích các tài liệu nhằm làm rõ yếu tố có thể đã thúc đẩy vụ tấn công.