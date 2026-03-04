Ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, đang kiểm tra một thiết bị bay không người lái LUCAS. Ảnh: US Army

Giữa cao trào xung đột Mỹ-Iran năm 2026, drone LUCAS đã nổi lên như một "quả bom" công nghệ, lần đầu tiên được Mỹ triển khai thực chiến trong Operation Epic Fury, biến thiết kế Shahed-136 của chính Iran thành vũ khí chống lại họ với chi phí rẻ, tầm xa lớn và khả năng tấn công chính xác, đánh dấu kỷ nguyên mới của tác chiến drone giá rẻ quy mô lớn.

Drone LUCAS, viết tắt của Low-cost Unmanned Combat Attack System, là sản phẩm của công ty SpektreWorks tại Arizona, được phát triển dựa trên việc reverse-engineer (ngược kỹ thuật) từ UAV Shahed-136 của Iran, một loại drone cảm tử đã được Tehran và các đồng minh như Nga sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột gần đây.

Theo twz.com, ban đầu, SpektreWorks tạo ra phiên bản FLM 136 như một mục tiêu huấn luyện để mô phỏng mối đe dọa từ Shahed, nhưng sau đó nâng cấp thành phiên bản tấn công thực thụ, tận dụng thiết kế cánh delta đơn giản và động cơ piston để giữ chi phí thấp trong khi tăng cường khả năng chiến đấu.

Sự ra đời của LUCAS phản ánh chiến lược "affordable mass" của Mỹ, tập trung vào sản xuất hàng loạt drone rẻ tiền để bù đắp cho các hệ thống đắt đỏ như MQ-9 Reaper, vốn có giá hàng chục triệu đô la mỗi chiếc.

Với giá chỉ khoảng 35.000 USD mỗi đơn vị, LUCAS cho phép Mỹ triển khai số lượng lớn mà không lo ngại về tổn thất, biến nó thành công cụ lý tưởng cho các chiến dịch dài hơi trong môi trường phòng không dày đặc như của Iran.

Về mặt công nghệ, LUCAS kế thừa thiết kế cơ bản từ Shahed-136 nhưng được tối ưu hóa với các cải tiến Mỹ, nhấn mạnh vào tính tự động và khả năng hoạt động vượt ngoài tầm nhìn (beyond line of sight).

Quân đội Mỹ đã triển khai drone kamikaze LUCAS chống Iran, lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng trong thực chiến. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM)/twz.com

Hệ thống dẫn đường kết hợp GPS và định vị quán tính (INS), cho phép drone bay tự động theo lộ trình lập trình sẵn, lảng vảng (loitering) trên khu vực mục tiêu trong thời gian dài trước khi lao xuống tấn công, tăng cơ hội chọn thời điểm lý tưởng để xuyên thủng hệ thống phòng thủ.

Động cơ piston hiệu suất cao cung cấp năng lượng ổn định, hỗ trợ tốc độ hành trình khoảng 137 km/h (74 knots) và tốc độ tối đa lên đến 194 km/h (105 knots) ở chế độ lao nhanh, giúp drone tránh né radar và tên lửa đánh chặn hiệu quả hơn.

Thiết kế cánh delta với sải cánh 2,4 mét mang lại sự ổn định khí động học, trong khi thân drone dài khoảng 3 mét được làm từ vật liệu composite nhẹ, giảm trọng lượng tổng thể và tăng khả năng chịu lực.

Đầu đạn mang tải trọng khoảng 18 kg (40 pounds), tương đương gấp đôi sức nổ của tên lửa Hellfire, đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu như trung tâm chỉ huy, radar hoặc kho vũ khí.

Ngoài ra, LUCAS hỗ trợ phóng đa dạng từ mặt đất, bao gồm bệ phóng di động trên xe tải, hệ thống catapult hoặc rocket-assisted takeoff, cho phép triển khai nhanh chóng từ các vị trí ẩn náu mà không cần đường băng.

Thông số kỹ thuật của LUCAS làm nổi bật tính thực tiễn trong tác chiến hiện đại, với tầm bay tối đa lên đến 714 km (444 miles), đủ để bao phủ các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran từ các căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Drone cảm tử LUCAS giá rẻ được bố trí tại CENTCOM (Bộ Quốc phòng Mỹ). Ảnh: militarytimes.com

Theo militarytimes.com, thời gian bay liên tục đạt 6 giờ, cho phép drone LUCAS duy trì sự hiện diện kéo dài trên không phận địch, khác biệt so với tên lửa hành trình thông thường chỉ bay thẳng đến mục tiêu.

Tốc độ và tầm xa này, kết hợp với khả năng bay thấp theo địa hình, giúp LUCAS tránh bị radar phát hiện, đặc biệt trong môi trường có hệ thống phòng không tích hợp như S-300 hay Bavar-373 của Iran.

So với Shahed-136 gốc, LUCAS có thể đã được cải thiện về độ chính xác nhờ thuật toán Mỹ, giảm sai số tấn công xuống mức thấp hơn, dù chi tiết cụ thể vẫn được giữ bí mật.

Hệ thống này còn hỗ trợ phối hợp nhóm (swarm capability), cho phép nhiều drone hoạt động đồng bộ để bão hòa hệ thống phòng thủ đối phương, một tính năng mà CENTCOM nhấn mạnh là "cutting-edge" so với các drone truyền thống.

Trong khuôn khổ Operation Epic Fury chống Iran bắt đầu từ ngày 28/2/2026, LUCAS đã chứng minh giá trị thực chiến lần đầu tiên, được phóng từ mặt đất bởi Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike (TFSS), một đơn vị mới thành lập dưới sự chỉ huy của CENTCOM để chuyên trách các hoạt động drone cảm tử.

Theo armyrecognition.com, chiến dịch này nhắm vào hơn 500 mục tiêu then chốt của Iran, bao gồm cơ sở chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và sân bay quân sự, với LUCAS đóng vai trò quan trọng trong việc mở đường cho các cuộc tấn công tiếp theo bằng cách bão hòa radar và tiêu diệt các mục tiêu thứ yếu.

Ảnh: podolyaka.ru

Việc sử dụng drone LUCAS đánh dấu sự "trả đũa kiểu Mỹ", khi Mỹ áp dụng chính công nghệ drone giá rẻ của Iran để chống lại họ, tận dụng số lượng lớn để vượt qua hệ thống phòng thủ dày đặc.

Theo các báo cáo, hàng chục LUCAS đã được phóng trong 12 giờ đầu tiên, góp phần vào gần 900 cuộc tấn công, chứng tỏ tính hiệu quả cao trong môi trường thực chiến với chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa Tomahawk hay drone MQ-9.

Sự thành công này không chỉ nâng cao khả năng răn đe của Mỹ mà còn mở ra xu hướng mới trong tác chiến drone, nơi số lượng và chi phí thấp trở thành yếu tố quyết định.

Drone LUCAS đại diện cho sự chuyển dịch chiến lược của Mỹ hướng tới các hệ thống không người lái giá rẻ, tự động và linh hoạt, biến thách thức từ đối thủ thành lợi thế của chính mình.

Với các nâng cấp tiềm năng trong tương lai, như tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao hoặc tải trọng lớn hơn, LUCAS hứa hẹn sẽ tiếp tục định hình lại cục diện tác chiến Trung Đông và toàn cầu.