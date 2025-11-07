Theo đài CNA, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 6/11 đã thông báo về việc Washington dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia, vốn bị áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

"Dựa trên nỗ lực kiên trì của Phnom Penh trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh, bao gồm tái thúc đẩy hợp tác quốc phòng và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia với Mỹ, Ngoại trưởng Rubio đã ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia", thông cáo của Mỹ cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: NYT

Các quan chức chính phủ Mỹ tiết lộ, Washington sẽ cấp phép bán vũ khí cho Campuchia theo từng trường hợp cụ thể và tùy thuộc vào các tiêu chí liên quan.

Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng được đưa ra sau khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận Campuchia đã "đồng ý khởi động lại cuộc tập trận quân sự song phương với Mỹ".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. "Đây là một bước tiến lịch sử. Tôi chúc mừng cả hai quốc gia vì kết quả này", ông Trump nói trong lễ ký kết ngày 26/10.

Vào năm 2021, cựu Tổng thống Mỹ Biden đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí với Campuchia vì lo ngại những ảnh hưởng gia tăng của Bắc Kinh với Phnom Penh và tình trạng tham nhũng.