Hãng thông tấn Al Jazeera và báo Politico đưa tin, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm 1/4 thông báo tên của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã được xóa khỏi “Danh sách các cá nhân bị trừng phạt”.

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết động thái trên của Bộ Tài chính Mỹ là dấu hiệu của tiến trình thúc đẩy hợp tác giữa Washington và Caracas.

“Như lời Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói Tổng thống Venezuela lâm thời Delcy Rodriguez đang làm rất tốt và đang hợp tác với Mỹ. Quyết định trên của Bộ Tài chính Mỹ phản ánh những nỗ lực chung của hai quốc gia nhằm nhằm thúc đẩy sự ổn định, hỗ trợ phục hồi kinh tế và đẩy mạnh hòa giải về chính trị ở Venezuela”.

Bà Rodriguez hôm 1/4 đã gọi quyết định dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ là một bước tiến đáng kể trong việc bình thường hóa và tăng cường quan hệ giữa Caracas - Washington. “Chúng tôi tin tưởng tiến trình và sự quyết tâm này cuối cùng sẽ dẫn đến việc dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt bổ sung đang áp lên Venezuela”, bà Rodriguez viết trên mạng xã hội X.

Theo Al Jazeera, bà Rodriguez đã bị OFAC áp trừng phạt từ năm 2018 với cáo buộc bà “liên quan đến sự hủy diệt của nền dân chủ ở Venezuela và dính líu nhiều hoạt động làm giàu phi pháp cho bản thân”.