Trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 18/2, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (US SOUTHCOM) xác nhận Tướng Donovan trong khuôn khổ chuyến thăm Venezuela đã gặp gỡ các binh sĩ thuộc Lực lượng liên hợp được giao nhiệm vụ canh gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Caracas và có cuộc tiếp xúc với các quan chức chính quyền lâm thời Venezuela.

Tướng Mỹ Donovan (giữa) trong chuyến thăm Venezuela. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela

“Tướng Donovan đã gặp nhiều quan chức trong chính quyền lâm thời Venezuela để đánh giá về môi trường an ninh, nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch ‘3 giai đoạn’ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thúc đẩy mục tiêu về một Venezuela thân Mỹ”, một phần thông cáo của US SOUTHCOM viết.

Được biết, kế hoạch ‘3 giai đoạn’ mà US SOUTHCOM nhắc đến ở trên là kế hoạch được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhắc đến vào tháng trước, trong đó gồm các bước tập trung vào việc ổn định, phục hồi và chuyển đổi Venezuela. Kênh NHK của Nhật Bản dẫn lời ông Rubio khi đó nói: “Bước đầu tiên là ổn định Venezuela. Chúng tôi không muốn quốc gia này rơi vào hỗn loạn. Ở giai đoạn phục hồi, các tập đoàn của Mỹ và Venezuela sẽ được tiếp cận thị trường Venezuela”.

Khi nói về bước thứ ba, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng “chính người dân Venezuela sẽ là người chuyển đổi đất nước của họ”.

Sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu tháng trước, quan hệ giữa Washington và Caracas sau đó đã có giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, mối quan hệ hiện nay giữa hai bên đang có dấu hiệu hòa hoãn khi các quan chức Mỹ và Venezuela thường xuyên có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao.