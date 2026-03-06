Theo đài DW, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/3 đã thông báo về việc đạt được thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự với chính quyền lâm thời của Venezuela.

"Việc khôi phục quan hệ ngoại giao sẽ giúp hai bên tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy ổn định, hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy hòa giải chính trị tại Venezuela. Chúng tôi đang tập trung vào việc hỗ trợ người dân Venezuela tiến tới một lộ trình chuyển tiếp từng bước, qua đó tạo nền tảng cho việc hình thành một chính phủ được bầu cử dân chủ", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tiếp đón phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum dẫn đầu, nhằm thảo luận về việc khai thác khoáng sản tại quốc gia Nam Mỹ.

Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Venezuela. Ảnh: NYT

"Luật khai khoáng mới của Venezuela dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp quốc tế. Các giấy phép cho phép doanh nghiệp hoạt động đang được chuẩn bị ban hành, trong khi chính phủ lâm thời của Tổng thống Rodríguez cũng cam kết đảm bảo an ninh cho các dự án đầu tư", ông Burgum nói.

Trước chuyến thăm của ông Burgum, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng đã đến Venezuela nhằm kêu gọi đẩy mạnh sản lượng dầu khai thác của nước này, đồng thời nhấn mạnh về những "cơ hội lớn" cho hợp tác giữa Washington và Caracas. Trên thực tế, nhiều quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tới thăm Caracas sau chiến dịch bắt giữ ông Nicolas Maduro vào tháng 1.

Theo truyền thông Mỹ, quan hệ ngoại giao giữa Washington và Caracas đã bị cắt đứt trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Vào năm 2019, Mỹ đã không đồng ý công nhận chính quyền của ông Maduro, đồng thời đóng cửa đại sứ quán ở Caracas và chuyển các nhà ngoại giao sang Colombia.