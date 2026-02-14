Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 đã lên tiếng khen ngợi quan hệ song phương giữa Washington và chính quyền của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

"Tôi sẽ đến thăm Venezuela. Chúng tôi đang có mối quan hệ rất tốt với chính quyền của bà Rodriguez. Theo ý kiến của tôi, quan hệ song phương giữa Mỹ và Venezuela đang ở mức 10 điểm", ông Trump cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cũng khẳng định tính chính danh của bà Rodriguez, xác nhận Mỹ đang đàm phán với chính quyền lâm thời Venezuela. "Chúng tôi đang làm việc với họ và họ thực sự đã làm rất tốt", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, nếu chuyến thăm Caracas diễn ra, ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Venezuela trong gần ba thập kỷ qua. Trước đó, cựu Tổng thống Bill Clinton đã từng đến Venezuela vào năm 1997.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ đã tới thăm căn cứ quân sự Fort Bragg ở bang Bắc Carolina. Tại đây, ông Trump đã nói về loại vũ khí công nghệ cao được Lầu Năm Góc sử dụng trong chiến dịch bắt giữ ông Nicolas Maduro hồi tháng 1.

"Tôi gọi nó là 'discombobulator' (thiết bị gây nhiễu loạn). Loại vũ khí này có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất mà nước ngoài cung cấp cho chính quyền ông Maduro. Ai cũng cố tìm hiểu tại sao chúng không hoạt động và các bạn sẽ biết rõ hơn vào một ngày khác", ông Trump nói với các binh sĩ.

Về phía Venezuela, bà Rodriguez ngày 12/2 đã tuyên bố Caracas muốn thắt chặt hợp tác với Washington để trở thành nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới. "Việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ sẽ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực và bền vững cho nhân dân cả hai nước", bà Rodriguez cho biết.