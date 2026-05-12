Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, phát biểu trước tiểu ban phân bổ ngân sách quốc phòng của Hạ viện Mỹ hôm nay (12/5), ông Hegseth nói: "Tổng thống Trump đã thừa hưởng một nền tảng công nghiệp quốc phòng bị suy yếu vì chính sách nước Mỹ đi sau cùng kéo dài nhiều năm... Chúng ta đang đảo ngược sự suy thoái có hệ thống này và đưa nền tảng công nghiệp quốc phòng của chúng ta trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu".

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh thêm: “Ngân sách 1.500 tỷ USD sẽ đảm bảo cho Mỹ tiếp tục duy trì quân đội mạnh nhất và có năng lực nhất thế giới”.

Khi phát biểu, ông Hegseth một lần nữa sử dụng ngôn từ tôn giáo và nói Mỹ đang thực hiện một “sứ mệnh thiêng liêng” mặc dù ông không đề cập rõ ràng đến cuộc chiến chống Iran. "Cầu mong Thượng đế toàn năng tiếp tục che chở cho tất cả binh lính của chúng ta và chúng ta hãy tôn vinh di sản của những người Mỹ dũng cảm đã mất. Đó là sứ mệnh thiêng liêng mà chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện", ông Hegseth nói.

Đề cập tới phát biểu của các nhà lập pháp rằng quân đội Mỹ đang gặp khó khăn trong việc bổ sung bom và tên lửa sử dụng trong xung đột, ông Hegseth khẳng định Lầu Năm Góc “hoàn toàn nhận thức được tất cả những vấn đề đó”. Quan chức này tuyên bố: “Vấn đề đạn dược đã bị phóng đại một cách ngớ ngẩn và không hữu ích... Chúng tôi biết chính xác những gì chúng tôi có, chúng tôi có thừa những gì chúng tôi cần”.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly cho biết kho dự trữ tên lửa hành trình Tomahawk, hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân, tên lửa đánh chặn SM-3, tên lửa Thaad và tên lửa Patriot của Mỹ đã bị giảm mạnh trong cuộc xung đột với Iran. Ông Kelly cảnh báo việc bổ sung có thể mất nhiều năm và khiến Mỹ dễ bị tổn thương trong bất kỳ cuộc đối đầu nào trong tương lai với Trung Quốc.