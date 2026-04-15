Trao đổi với phóng viên báo New York Post, người vừa trở về từ Islamabad, Pakistan sau khi đưa tin về vòng đàm phán ngừng bắn đầu tiên giữa Mỹ - Iran cuối tuần trước, Tổng thống Trump nói vòng thương lượng thứ 2 giữa Washington và Tehran có thể diễn ra tại Pakistan “trong 2 ngày tới”.

“Quý vị nên ở đó, thật đấy, vì điều gì đó có thể xảy ra trong 2 ngày tới và chúng tôi có xu hướng quay lại đó. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir đang làm rất tốt công việc của mình. Ông ấy thật tuyệt vời và do đó khả năng chúng ta quay lại đó càng cao hơn”, nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ, ám chỉ việc ông Munir đang dàn xếp các cuộc đối thoại.

Một quan chức Pakistan giấu tên hôm 14/4 tiết lộ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể sớm khởi động lại, nhưng sẽ muộn hơn 1 - 2 ngày so với thời điểm ông Trump đưa ra.

Theo báo Guardian, Islamabad đang gấp rút dàn xếp các cuộc đối thoại giữa hai phái đoàn Mỹ và Iran trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời kết thúc vào ngày 22/4 tới.

Các cuộc đàm phán cấp cao giữa Iran và Mỹ cuối tuần trước đã không đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chấm dứt chiến sự. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, khi “chỉ còn cách vài bước để đạt được 'Bản ghi nhớ Islamabad’, phía Mỹ đã thay đổi lập trường”.

Ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố các nhà đàm phán Iran từ chối chấp nhận các điều khoản của Washington, bao gồm cả việc Tehran không cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân.