Theo Kyiv Independent, Ngân hàng trung ương Ukraine ngày 10/7 đã giới thiệu tờ tiền giấy có mệnh giá 2.000 hryvnia (khoảng 45 USD). Đây là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất của Ukraine, gấp đôi tờ 1.000 hryvnia hiện tại và sẽ được lưu hành từ ngày 4/9.

Nhân vật xuất hiện trên mặt trước của tờ 2.000 hryvnia là Vasyl Stus, một trong những nhà thơ kiệt xuất nhất của Ukraine, đồng thời là nhà hoạt động bất đồng chính kiến lỗi lạc. Mặt sau của tờ tiền in hình tòa nhà Khoa Ngữ văn của Đại học Quốc gia Donetsk, nơi Vasyl Stus từng theo học.

Ukraine giới thiệu tờ tiền có mệnh giá 2.000 hryvnia. Ảnh: Ngân hàng trung ương Ukraine.

"Vasyl Stus là nhân vật đại diện cho tinh thần bất khuất của người Ukraine và là hiện thân của trách nhiệm cá nhân đối với dân tộc, đất nước và các thế hệ tương lai", Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine Andriy Pyshnyy cho biết.

Cũng theo Thống đốc Pyshnyy, việc phát hành tờ tiền có mệnh giá lớn là nỗ lực nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch tiền mặt của người dân tại các khu vực giao tranh, đồng thời giảm bớt chi phí hậu cần.

"Hệ thống tài chính không chỉ cần công nghệ hiện đại, mà còn phải có khả năng chống chịu. Việc duy trì nguồn tiền mặt là yếu tố quan trọng tại khu vực tiền tuyến, nơi cơ sở hạ tầng ngân hàng và hệ thống thanh toán điện tử bị hư hại nặng nề sau nhiều năm chiến sự", ông Pyshnyy nói.

Theo báo cáo của Ngân hàng trung ương, lượng tiền mặt lưu thông tại Ukraine đã tăng lên 970 tỷ hryvnia vào đầu tháng 7/2026, cao hơn nhiều lần so với khoảng 390 tỷ hryvnia vào năm 2019. Ngoài ra, cơ quan này cũng cam kết sẽ không để tình trạng lạm phát gia tăng.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho rằng việc phát hành tờ tiền mới là động thái có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện tại. "Tờ tiền này xuất hiện đúng thời điểm khi Ukraine cần bảo vệ bản sắc của mình", ông Stefanchuk nhấn mạnh.