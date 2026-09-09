Ông Trump và trợ lý điều hành Natalie Harp. Ảnh: Newscom/Alamy

Cố vấn truyền thông Margo Martin và Phó Giám đốc điều hành Phòng Bầu dục Chamberlain Harris cũng nhận được 45.000 USD, trong khi Giám đốc điều hành Phòng Bầu dục Walt Nauta được tặng món quà trị giá 20.000 USD.

Các khoản quà tặng được ghi nhận trong bản kê khai tài chính hàng năm của các nhân viên Nhà Trắng và được chính quyền công bố vào tuần trước. Theo báo cáo về tiền lương của Nhà Trắng gửi Quốc hội Mỹ, các trợ lý của Tổng thống Trump là Harp, Martin và Harris nhận mức lương 150.000 USD/năm, còn ông Nauta được trả 175.000 USD/năm.

Tờ Guardian dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết: "Ông Trump có thói quen lâu nay là tặng quà Giáng sinh cho những người trong vòng thân cận của mình, đôi khi bao gồm cả nhân viên và trợ lý. Việc này diễn ra cả trong thời gian ông Trump làm việc tại chính phủ lẫn khi còn hoạt động trong khu vực tư nhân”.

Quan chức này không cho biết liệu các nhân viên khác có nhận được quà tặng tương tự từ tổng thống Mỹ đương nhiệm hay không, nhưng khẳng định các quà tặng bằng tiền mặt không liên quan đến “nhiệm vụ chính thức của những cá nhân nói trên trong chính phủ và do đó hoàn toàn được phép theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức hiện hành”.

Bà Harp luôn sát cánh bên ông Trump và nổi tiếng với việc mang theo máy in cầm tay để in các bài báo cũng như bài đăng trên mạng xã hội có nội dung tích cực cho tổng thống, người thích đọc thông tin quan trọng trên giấy hơn là trên màn hình.

Trong khi đó, bà Martin đã làm việc cho ông Trump từ rất lâu. Bà bắt đầu với vai trò trợ lý báo chí tại Nhà Trắng và theo ông Trump đến Palm Beach, bang Florida để hỗ trợ điều hành các hoạt động truyền thông sau khi ông thất bại trước đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Bà Martin đã trở lại Nhà Trắng cùng ông Trump sau chiến thắng vào năm 2024.