Theo TASS, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 8/9 đã thông tin về cuộc điện đàm mới nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow và Kiev vào cuối tuần qua.

"Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã thảo luận trong khoảng 1 giờ, tập trung vào kết quả từ chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ. Cuộc điện đàm diễn ra thẳng thắn và tích cực, cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cao các cuộc tiếp xúc vừa qua", ông Ushakov cho biết.

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Tổng thống Trump khẳng định ông "mong muốn đạt được bước đột phá trong việc giải quyết xung đột Ukraine trong nhiệm kỳ của mình". Ngược lại, Tổng thống Putin cũng đánh giá cao những nỗ lực trung gian của phía Mỹ, đặc biệt của cá nhân Tổng thống Trump, nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Ông Trump tin rằng việc kết thúc xung đột Ukraine sẽ ngay lập tức mở ra triển vọng cho việc khôi phục hoàn toàn quan hệ giữa Mỹ và Nga, hứa hẹn mang lại những lợi ích to lớn cho cả hai nước. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục các cuộc trao đổi tù nhân và duy trì liên lạc, đồng thời để ngỏ khả năng điện đàm trở lại khi cần thiết", ông Ushakov nói.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì những nỗ lực trong việc đoàn tụ trẻ em Nga và Ukraine với gia đình của các em. Bên cạnh đó, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga "hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào" đối với châu Âu.

Theo TASS, cuộc gọi ngày 8/9 là cuộc điện đàm lần thứ 15 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin kể từ năm 2025. Cuộc điện đàm gần nhất diễn ra vào ngày 4/7, khi ông Putin chúc mừng ông Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.