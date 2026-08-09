Theo Newsweek, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 đã đăng tải hình ảnh mô phỏng về một "cảng UAV" (Drone Port) trên nóc Phòng Khiêu vũ mới mà ông dự định xây dựng tại Nhà Trắng.

"Tài sản quân sự tuyệt vời và vô cùng quan trọng này nằm trên nóc Phòng Khiêu vũ được bảo vệ nghiêm ngặt tại Nhà Trắng. Nó sẽ tăng cường an ninh quốc gia cho Washington DC, đồng thời bảo vệ các đời tổng thống trong tương lai", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong hình ảnh được Tổng thống Trump đăng tải, có thể thấy rõ rất nhiều UAV cỡ lớn, xe tiếp nhiên liệu và hàng chục binh lính ở trên nóc Nhà Trắng. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ chưa khẳng định liệu đây có phải thiết kế cuối cùng hay không.

Tổng thống Trump muốn xây dựng "cảng UAV" trên nóc Nhà Trắng. Ảnh: Newsweek

Bức ảnh trên được Tổng thống Trump đăng tải chỉ một ngày sau khi Tòa phúc thẩm Mỹ tại Đặc khu Columbia ra quyết định đình chỉ hoạt động xây dựng Phòng khiêu vụ trị giá 400 triệu USD ở Cánh Đông của Nhà Trắng. Các thẩm phán lập luận rằng ông Trump không có thẩm quyền đơn phương xây dựng công trình này nếu chưa có sự chấp thuận của Quốc hội.

Ông Trump gọi phán quyết này là "bất công", đồng thời tuyên bố chính quyền sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Theo truyền thông Mỹ, Phòng khiêu vũ là một trong những dự án "tâm huyết" của Tổng thống Trump nhằm để lại dấu ấn tại Washington trước khi rời nhiệm sở vào năm 2029, cùng với việc cải tạo hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln và các công viên khác, cũng như xây dựng một cổng vòm khổng lồ.

Ban đầu, ông Trump quảng bá việc xây dựng phòng khiêu vũ là cần thiết để tổ chức các buổi dạ tiệc, nhưng sau đó liên tục nhấn mạnh việc dự án đồng thời xây dựng một hầm quân sự ngầm cùng các hạng mục an ninh khác.