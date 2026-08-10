Thủ tướng Israel Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EPA/EFE

Dẫn các nguồn tin chính trị giấu tên, Kênh truyền hình 13 của Israel cho biết Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong chuyến thăm Israel hôm 8/8 đã truyền đạt thông điệp rằng Washington muốn đạt tiến triển trong việc "khép lại ba mặt trận".

Động thái này đã bộc lộ những khác biệt giữa hai bên về mức độ Israel sẵn sàng thu hẹp các chiến dịch quân sự trên khắp khu vực.

Theo Kênh 13, các quan chức quân đội Israel nói với phía Mỹ rằng nước này muốn duy trì quyền tự do hành động chống Iran nếu Tehran tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân hoặc tái xây dựng năng lực tên lửa đạn đạo.

Tại Lebanon, Washington đang thúc ép Israel rút thêm lực lượng khỏi các vị trí bên trong vùng an ninh ở miền nam nước này. Ở Dải Gaza, Mỹ đang gây sức ép nhằm đạt tiến triển và triển khai một lực lượng đa quốc gia.

Trong những ngày gần đây, các quan chức an ninh Israel đã bày tỏ với giới lãnh đạo chính trị sự phản đối các yêu cầu của Mỹ nhằm chấm dứt các chiến dịch ám sát có chủ đích và thu hẹp quy mô hoạt động quân sự tại Gaza. Tuy nhiên, Kênh 13 lưu ý những yêu cầu này không được nêu rõ trong các đề xuất đang được thảo luận.

Một sĩ quan cấp cao của quân đội Israel nhấn mạnh thông điệp mà Washington gửi tới giới lãnh đạo an ninh Israel là "tiến tới khép lại ba mặt trận."

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump phát tín hiệu rằng Washington đang áp dụng cách tiếp cận kiềm chế hơn đối với Iran. "Chúng tôi đang giữ thái độ chừng mực", ông Trump nói với trang tin Axios, đồng thời cho biết Mỹ hiện chỉ "đàm phán ở mức độ hạn chế" với Iran.