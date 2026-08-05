Trong một thông điệp video ngắn ngày 4/8, Thủ tướng Israel Netanyahu không đề cập đến Iran mà chỉ tập trung vào vấn đề Dải Gaza, nơi ông đang chịu áp lực từ Nhà Trắng về việc thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện và ủng hộ cam kết giải giáp của Phong trào Hồi giáo Hamas thân Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA

Trong những phát biểu nhắm trực tiếp tới cử tri Israel, những người sẽ bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10, ông Netanyahu đã tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của các nỗ lực từ phía Mỹ nhằm sắp xếp lộ trình giải giáp vũ khí ban đầu của Hamas tại Gaza song song với việc Israel phải rút một phần quân và chấm dứt các cuộc không kích vào vùng đất của Palestine. Phát biểu của ông Netanyahu cũng được đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân của ông.

"Chúng tôi sẽ không rút khỏi các vị trí hiện tại cho đến khi Hamas bị giải giáp hoàn toàn. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi đang chỉ đạo các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự bảo vệ mình, bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ công dân của chúng ta", Thủ tướng Israel nói.

Một nguồn tin từ Israel tiết lộ với đài CNN rằng IDF hiện chỉ có thể hành động để đối phó với các mối đe dọa tức thời ở Gaza, trong khi các vụ tiêu diệt mục tiêu cụ thể giờ đây đòi hỏi phải có sự phê chuẩn của Tổng tham mưu trưởng Israel. Trước đây, các cuộc tấn công nhắm vào những cá nhân bị coi là mối đe dọa đối với Israel, bất kể hành động cụ thể của họ tại thời điểm đó, có thể được phê duyệt ở cấp thấp hơn, cụ thể là Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của IDF.

Tổng thống Trump đã công bố cam kết giải giáp vũ khí của Hamas trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 30/7 giờ miền đông Mỹ (rạng sáng 31/7 theo giờ Israel). Động thái này được cho đã châm ngòi cho 3 ngày Israel gia tăng các cuộc tấn công vào Dải Gaza, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, con số thương vong cao nhất trong nhiều tuần qua.

Hai đặc phái viên cấp cao thuộc Hội đồng Hòa bình do ông Trump khởi xướng là Nickolay Mladenov và Aryeh Lightfoot đã hối thúc ông Netanyahu thay đổi cách tiếp cận trong cuộc gặp tại Jerusalem đầu tuần này. Kể từ đó, quân đội Israel chỉ thực hiện một cuộc tấn công vào Gaza, khiến 2 người thiệt mạng.

Trong thông điệp đưa ra hôm 4/8, ông Netanyahu đã cố gắng trấn an cử tri Israel rằng những nỗ lực mới nhất của ông Trump đối với vấn đề Gaza vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng hay chắc chắn.

"Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy tin họ có thể thực hiện việc giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Gaza. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Họ đã gửi cho chúng tôi một bản dự thảo. Chúng tôi chưa đồng ý với bất cứ điều gì... Chúng tôi đã gửi lại các ý kiến ​​phản hồi của mình cho họ”, Thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Hiện cả giới chức Mỹ và Hamas đều chưa lên tiếng bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Israel.