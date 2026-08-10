Theo hãng tin Al Jazeera, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cuối tuần trước tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ đang tập trung thúc đẩy việc mua sắm đạn dược để cung cấp “vũ khí mà các chiến binh của chúng ta cần, với tốc độ mối đe dọa đòi hỏi”. Ông Parnell xác nhận những nỗ lực của Lầu Năm Góc trong tuần qua nhằm tăng tốc đáng kể quá trình này, nhưng nhấn mạnh đó là một phần của nỗ lực hiện đại hóa rộng lớn hơn, đã có từ trước cuộc xung đột với Iran.

Binh sĩ Mỹ bên hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD. Ảnh: Defence Blog

Một bản ghi nhớ rò rỉ tới tay tờ Washington Post cho hay Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Steve Feinberg hôm 5/8 đã viết thư cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, đặt thời hạn không quá 21 ngày để họ đệ trình kế hoạch “thúc đẩy lịch trình giao hàng nhanh hơn đáng kể, quyết liệt hơn và/hoặc tăng sản lượng cho các năng lực quan trọng”.

Bản ghi nhớ được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột gần đây với Iran khiến quân đội Mỹ sử dụng hết phần lớn kho dự trữ tên lửa đánh chặn tiên tiến, vốn đã khan hiếm của họ. Giới quan sát cảnh báo tình trạng thiếu hụt cả vũ khí tấn công và phòng thủ có thể khiến các lực lượng Mỹ kém an toàn hơn.

Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế có trụ sở tại Washington, việc thiếu hụt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD có thể buộc Mỹ và các đồng minh Trung Đông phải chấp nhận rủi ro lớn hơn để bảo tồn các hệ thống phòng không đó. Ví dụ, quân Mỹ có thể phóng ít tên lửa hơn để chống lại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran đang bay tới, làm tăng khả năng khí tài của họ bị bắn trúng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra khó chịu trước những báo cáo công khai về tình trạng thiếu hụt đạn dược. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/8, ông Trump một lần nữa phủ nhận Washington đang phải đối mặt với bất kỳ bất lợi chiến lược nào liên quan kho vũ khí sau 5 tháng xung đột với Tehran.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định bản ghi nhớ của ông Feinberg về việc tìm cách thúc đẩy nhanh chóng sản xuất vũ khí là “có thật”, đồng thời cho biết nó “sẽ được sử dụng để thông báo ngân sách năm tài chính 2028 đã trình lên Quốc hội Mỹ… và hoàn toàn phù hợp với nỗ lực xây dựng lại cơ sở công nghiệp quốc phòng”.

Một dự luật chi tiêu quốc phòng đang bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, giữa lúc các nhà lập pháp không hài lòng về chiến dịch quân sự chống Iran của Tổng thống Trump và phản đối yêu cầu của Nhà Trắng về việc tăng đáng kể chi tiêu của Lầu Năm Góc lên 1.500 tỷ USD từ mức chỉ khoảng 900 tỷ USD năm ngoái. Các chuyên gia khuyến cáo ngay cả khi có nguồn tài trợ dồi dào, Mỹ có thể vẫn mất ít nhất 3 năm để khôi phục hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD về mức trước xung đột.

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký một thỏa thuận mới với các tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin và Northrop Grumman nhằm tăng cường năng lực sản xuất các bộ phận được sử dụng trong hệ thống phòng thủ tên lửa.