Lính Mỹ tại Syria. Ảnh: EPA

Hãng Al Jazeera đưa tin, hôm nay (23/2), máy móc hạng nặng, binh lính và xe tải chở xe bọc thép di chuyển từ căn cứ Qasrak, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Syria và hướng tới khu vực tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq.

Các nguồn tin địa phương cho hay có nhiều loại thiết bị khác nhau cần được chuyển giao, gồm cả các công cụ công nghệ cao nhạy cảm, có thể mất nhiều tuần để vận chuyển sang Iraq. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc việc rút toàn bộ lực lượng ít nhất từ ​​tháng 1.

Giai đoạn đầu của cuộc rút quân gồm chuyển binh lính và trang thiết bị khỏi căn cứ al-Shaddadi, phía nam Hasakah và mỏ dầu al-Omar ở tỉnh Deir Az Zor của Syria. Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn căn cứ al-Shaddadi vào ngày 15/2.

Mỹ đã giảm dần sự hiện diện quân sự ở Syria trong nhiều tháng, từ 1.500 binh sĩ vào tháng 7/2025 xuống còn khoảng 900 binh sĩ như hiện nay. Dù rút quân hoàn toàn khỏi Qasrak nhưng Mỹ vẫn còn một căn cứ ở Rmelan, Syria, gần biên giới Iraq.

Trước đây, các chiến binh thuộc Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ huấn luyện, đã kiểm soát phần lớn khu vực phía bắc và phía đông Syria. Sau khi mất lãnh thổ trong các cuộc giao tranh với quân chính phủ, lực lượng do người Kurd lãnh đạo đã đạt thỏa thuận với chính phủ Syria để sáp nhập vào quân đội. Theo thỏa thuận này, quân đội Syria cũng giành quyền kiểm soát căn cứ al-Tanf của Mỹ gần biên giới với Iraq và Jordan.

Lực lượng Dân chủ Syria từng là đồng minh chính của Washington tại Syria, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Song, vị thế của lực lượng này suy yếu khi ông Trump xây dựng quan hệ với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa sau sự sụp đổ của nhà lãnh đạo tiền nhiệm Bashar al-Assad vào tháng 12/2024.