Theo Al Jazeera, giới chức Mỹ và Syria ngày 16/4 đã xác nhận việc Damascus tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự của Washington. Thông báo trên được đưa ra sau khi đoàn xe cuối cùng chở binh sĩ và trang thiết bị của Lầu Năm Góc rời khỏi căn cứ Qasrak ở tỉnh Hasakah, qua đó kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria kể từ năm 2014.

"Quá trình bàn giao được thực hiện với sự phối hợp đầy đủ từ phía Mỹ, phản ánh mối quan hệ mang tính xây dựng giữa hai bên kể từ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 11 năm ngoái", Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Giới quan sát nhận định, việc Mỹ rút khỏi các căn cứ ở Syria là diễn biến nối tiếp thỏa thuận đạt được hồi đầu năm giữa chính quyền Damascus và SDF – lực lượng người Kurd từng kiểm soát phần lớn miền bắc và đông Syria.

Quân đội Syria tiếp quản các căn cứ quân sự của Mỹ. Ảnh: Anadolu

Trước đó, hai bên đã có một đợt giao tranh ngắn, trong đó quân chính phủ giành lại nhiều khu vực, trước khi đạt được thỏa thuận mới vào tháng 3. Theo thỏa thuận này, các chiến binh người Kurd sẽ được sáp nhập vào quân đội quốc gia Syria, trong khi lực lượng an ninh chính phủ được triển khai trở lại ở Hasakah và Qamishli, còn quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới và các thiết chế dân sự cũng được chuyển giao cho Damascus.

Cùng ngày 16/4, Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã tiếp đón 2 nhân vật chủ chốt của SDF là chỉ huy quân sự Mazloum Abdi và lãnh đạo cánh chính trị Ilham Ahmad. Cuộc gặp được cho là để thảo luận cụ thể về tiến trình sáp nhập các lực lượng.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã xác nhận việc Lầu Năm Góc rút toàn bộ binh lính khỏi Syria.

"Chúng tôi đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ căn cứ tại Syria cho chính quyền Damascus. Dựa trên điều kiện thực tế, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác trong các chiến dịch chống khủng bố, nhằm bảo đảm IS không thể trỗi dậy và duy trì an ninh khu vực", Đại úy Tim Hawkins, phát ngôn viên CENTCOM nói ngày 16/4.