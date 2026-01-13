Trong cảnh báo phát đi ngày 12/1, Đại sứ quán ảo của Mỹ ở Iran khuyến cáo công dân nước này nên rời khỏi Iran ngay lập tức do tình trạng bạo lực đang nổ ra trên khắp quốc gia Hồi giáo.

Kể từ năm 1979, Mỹ không có đại sứ quán hoạt động ở Iran. Trang web Đại sứ quán ảo ở Iran được Bộ Ngoại giao Mỹ lập ra với mục đích cung cấp thông tin và đưa ra khuyến cáo cho công dân nước này đang sinh sống ở Iran.

Người dân Iran tuần hành. Ảnh: IRIB News/RT

Báo The Hill trích dẫn thông cáo cho hay: “Biểu tình trên khắp lãnh thổ Iran đang leo thang và có thể đã dẫn đến tình trạng bạo lực, khiến nhiều người bị bắt giữ hoặc bị thương… Công dân Mỹ hãy rời Iran ngay lập tức và cần có kế hoạch đi khỏi quốc gia Trung Đông này mà không có sự hỗ trợ của chính quyền Washington. Trong trường hợp không thể rời đi, hãy trú ẩn ở một nơi an toàn và chuẩn bị lương thực, nước, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Tránh xa những nơi tụ tập đông người và cảnh giác với xung quanh”.

Thông cáo trên sau đó gợi ý công dân Mỹ có thể rời Iran qua các cửa khẩu tiếp giáp với Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan và Azerbaijan.

Theo hãng thông tấn RT, biểu tình ở Iran bùng phát vào ngày 28/12/2025 khi các thương nhân ở thủ đô Tehran phản đối sự mất giá đột ngột của đồng nội tệ Rial. Biểu tình sau đó chuyển thành bạo lực ở nhiều địa điểm ở Iran. Trong các video lan truyền trên mạng, người biểu tình đã tấn công các tòa nhà và cơ quan chính phủ có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran.