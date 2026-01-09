Theo Iran International, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ngày 9/1 đã lần đầu tiên đưa ra tuyên bố chính thức về tình trạng biểu tình đang lan rộng tại quốc gia này.

"Những kẻ kích động biểu tình đang phá hoại đất nước để làm hài lòng Tổng thống của một quốc gia khác (ám chỉ ông Donald Trump). Họ muốn làm ông ta vui, nhưng nếu ông ta điều hành tốt, thì Mỹ đã không có nhiều vấn đề nội bộ. Chính phủ Iran sẽ không lùi bước và sẽ xử lý cứng rắn những kẻ hành xử như 'lính đánh thuê' cho thế lực nước ngoài", ông Khamenei cho biết.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: X/@khamenei_ir

Trong tuyên bố của mình, ông Khamenei cũng nhắc lại cuộc xung đột với Israel hồi tháng 6 năm ngoái, chỉ trích Tổng thống Trump vì đã ra lệnh thực hiện cuộc tập kích vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, đồng thời hỗ trợ Tel Aviv gây ra thương vong cho người dân Iran. Khép lại bài phát biểu, ông Khamenei đã kêu gọi người dân đoàn kết để vượt qua khó khăn.

Trước đó, phía cảnh sát Iran cũng nhận định rằng Israel là một trong những bên đã triển khai điệp viên vào lãnh thổ nước này để khiến các cuộc biểu tình lan rộng.

Làn sóng biểu tình ở Iran nổ ra từ ngày 28/12, do người dân bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial trượt giá, sau đó nhanh chóng lan rộng tại thủ đô Tehran và nhiều tỉnh thành khác trong những ngày qua.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/1 đã kêu gọi "kiềm chế tối đa" khi ứng phó các cuộc biểu tình, nhấn mạnh rằng "cần tránh mọi hành vi bạo lực hoặc cưỡng chế". Ông Pezeshkian cũng yêu cầu lực lượng an ninh không sử dụng biện pháp trấn áp với những người biểu tình ôn hòa.