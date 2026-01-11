Theo Times of Israel, giới chức Iran ngày 10/1 đã thông báo về việc bắt giữ ít nhất 200 thủ lĩnh của các nhóm vũ trang bị cáo buộc gây bạo động trên diện rộng. Trong bối cảnh làn sóng biểu tình kéo dài đến ngày thứ 14, số lượng nhân viên thực thi pháp luật của Tehran thiệt mạng vì những kẻ quá khích đã lên đến con số 30.

"An ninh quốc gia là lằn ranh đỏ. Chúng tôi cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ hạ tầng chiến lược và tài sản công trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết để làm thất bại các âm mưu của đối thủ", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng chưởng lý Iran Mohammad Movahedi Azad nhấn mạnh rằng những người kẻ gây bạo động sẽ phải đối mặt với "mức án cao nhất" và những đối tượng "hỗ trợ các phần tử gây bạo loạn" cũng không phải ngoại lệ.

Khung cảnh biểu tình tại Iran. Ảnh: Tasnim

Theo phát ngôn viên Hội đồng Hiến pháp Iran Hadi Tahan Nazif, những cuộc biểu tình ôn hòa đã leo thang thành bạo loạn do sự can thiệp từ bên ngoài.

"Sự can thiệp từ bên ngoài đã biến những cuộc biểu tình ôn hòa của người dân nhằm kêu gọi đáp ứng các nhu cầu kinh tế trở thành bạo loạn. Có thể thấy rõ dấu vết của những bàn tay từng gây ra cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái", ông Nazif nói.

Cùng ngày 10/1, Trưởng Phái đoàn thường trực Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani đã nêu rõ quan điểm của Tehran trong một bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Abukar Dahir Osman.

"Israel và Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của Iran thông qua đe dọa, kích động và cố ý thúc đẩy bất ổn. Việc các cuộc biểu tình ôn hòa biến thành bạo động là hệ quả trực tiếp và có thể dự đoán trước của các chính sách can thiệp", bức thư của Iran nêu rõ.

Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/1 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Iran đang hướng tới sự tự do ở một mức độ chưa từng có và nước Mỹ sẵn sàng giúp đỡ".