Đài Fox News ngày 12/1 đưa tin, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vào cuối tuần qua đã đưa ra những cảnh báo với Mỹ thông qua tài khoản mạng xã hội tiếng Nga của mình. "Mỹ đang tính toán sai lầm trong cách tiếp cận đối với Iran. Trong lịch sử, Mỹ từng phải nếm trải thất bại vì những kế hoạch sai lầm và sẽ còn lặp lại điều đó", ông Khamenei viết bằng tiếng Nga.

Theo giới quan sát, thông điệp tiếng Nga của ông Khamenei có cách diễn đạt không tự nhiên và dường như được dịch bằng công cụ tự động. Tuy vậy, đây là động thái thể hiện rõ sự xích lại gần nhau giữa Tehran và Moscow, trong bối cảnh làn sóng biểu tình ở Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Tasnim

"Lời cảnh báo bằng tiếng Nga của ông Khamenei được xem như một tín hiệu kép, gửi tới cả Mỹ lẫn Nga. Iran coi Nga là đối tác chiến lược đáng tin cậy nhất trong thời điểm hiện nay", một chuyên gia của Tổ chức Khu vực vì Hòa bình, Kinh tế và An ninh (ROPES) nói với Fox News.

Theo hãng tin Interfax, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu ngày 12/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ali Larijani. Trong đó, ông Shoigu đã tái khẳng định cam kết ủng hộ của Moscow với Tehran.

"Ông Shoigu đã lên án mạnh mẽ các kế hoạch của những thế lực bên ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ trong bối cảnh an ninh Trung Đông có nhiều biến động", thông cáo của Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết.

Trước đó, Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo về khả năng mở chiến dịch quân sự nếu có thêm người biểu tình thiệt mạng tại Iran.