Theo The Hill, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/8 đã thông báo về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm "chống du lịch sinh con", có nhiệm vụ thu hồi thị thực của những đối tượng tham gia hoặc tạo điều kiện cho hoạt động trên, đồng thời triệt phá các mạng lưới được cho là kiếm lợi từ việc đưa phụ nữ mang thai tới Mỹ sinh con.

"Như Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ, quyền công dân không phải là một loại hàng hóa có thể mua bán thông qua việc cố tình lợi dụng luật nhập cư của Mỹ. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Bộ An ninh Nội địa (DHS) để chống du lịch sinh con và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư Mỹ", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Các đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Ảnh: NYT

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lực lượng đặc nhiệm nêu trên hiện đã thu hồi hơn 600 thị thực của công dân nước ngoài trên toàn thế giới trong chiến dịch này. Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế tình trạng lợi dụng hệ thống nhập cư, trong đó có việc xem xét lại chính sách quyền công dân theo nơi sinh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche đã xác nhận việc bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây tổ chức kết hôn giả "lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

"Những đối tượng vừa bị bắt giữ đã tổ chức hàng trăm cuộc hôn nhân giả cho người nước ngoài muốn định cư tại Mỹ, trong đó phần lớn là công dân Trung Quốc. Người nước ngoài có thể mất tới 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ VND) để kết hôn với công dân Mỹ, qua đó đẩy nhanh việc nhận được thẻ xanh. Ngược lại, công dân địa phương sẽ nhận được 30.000 USD (hơn 780 triệu VND)", ông Blanche thông tin.

Theo truyền thông Mỹ, 11 đối tượng trên đang bị cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận hôn nhân và gian lận di trú, tội danh có mức án lên đến 5 năm tù, cũng như âm mưu khuyến khích người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Mỹ, tội danh có mức án tối đa 10 năm tù.