Tuyến đường ống CPC là sự kết hợp lợi ích giữa Nga, Kazakhstan và phương Tây, với các cổ đông lớn từ Mỹ bao gồm Chevron và ExxonMobil.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Anadolu

Các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào CPC, hệ thống vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan qua miền nam nước Nga đến một trạm tiếp nhận hàng hải gần Novorossiysk để từ đó xuất khẩu sang châu Âu và châu Á, rõ ràng khiến Washington không hài lòng. Tờ Financial Times hôm 12/8 dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên cho hay, điều này dẫn đến việc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phải gây sức ép trong cuộc điện đàm ngày 31/7 để buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy.

Theo các nguồn tin của Financial Times, ông Vance nói với ông Zelensky rằng Ukraine không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của các công ty Mỹ mà còn gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ, vốn đang chịu áp lực do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Ông Zelensky dường như đã nhanh chóng nhượng bộ và hủy bỏ các cuộc tấn công vào tàu chở dầu gần trạm tiếp nhận CPC, miễn là các tàu này không nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine hoặc không vận chuyển hàng hóa của Nga.

"Chúng tôi lắng nghe rất kỹ lưỡng các đối tác Mỹ của mình”, một quan chức cấp cao Ukraine nói, đồng thời cho hay Kiev đã thiết lập các "cơ chế" mới sau khi Washington can thiệp.

Ukraine cũng được cho đã cố gắng sử dụng các cuộc tấn công này làm đòn bẩy đàm phán với Mỹ. Một nguồn tin của Financial Times lưu ý Kiev đã đồng ý với yêu cầu của Washington vì họ đang tìm kiếm giấy phép từ Mỹ để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot đang rất cần.

Nga đã lên án các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu chở dầu, đồng thời cáo buộc Kiev nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Kazakhstan cũng phản đối các vụ tập kích bằng UAV, dù không trực tiếp quy trách nhiệm cho Ukraine. Nước này gọi các cuộc tấn công vào tàu dân sự vận chuyển dầu thô CPC là hành vi "xâm phạm không thể chấp nhận được" đối với lợi ích kinh tế của mình và cảnh báo chúng có nguy cơ gây bất ổn cho hoạt động thương mại hợp pháp, thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, Ukraine đã công khai từ chối nhận trách nhiệm, đồng thời kêu gọi Kazakhstan cùng các quốc gia bị ảnh hưởng khác "tránh đưa ra những cáo buộc vội vàng và vô căn cứ".