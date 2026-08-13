Theo thông tin từ quân đội Mỹ và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bell thuộc bang Texas, chiếc AH-64 Apache thuộc căn cứ quân sự Fort Hood đã gặp nạn gần thị trấn Salado vào khoảng 13h35 giờ địa phương ngày 12/8. Cả hai thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều được xác nhận đã tử vong.

Hiện trường vụ rơi trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ ở Texas ngày 12/8. Video: X/@realBruceSnyder

Đài RT dẫn lời Cliff Coleman, phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bell nói với các phóng viên: "Trực thăng đã rơi xuống một cánh đồng. Có thể thấy đó là một cú va chạm cực mạnh”.

Cú va chạm đã gây ra một đám cháy cỏ lan rộng trên diện tích hơn 40 héc-ta. Theo Cơ quan Lâm nghiệp Texas A&M, đến 17h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được khoảng 45% đám cháy. Nhà chức trách Mỹ đã ra lệnh sơ tán người dân khu vực lân cận trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Hình ảnh ghi tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ đang cháy rải rác trên mặt đất bị thiêu rụi, giữa lúc các đội cứu hộ khẩn cấp đang xử lý những đám cháy còn sót lại.

Theo chính quyền địa phương, không có người dân nào dưới mặt đất bị thương và chiếc trực thăng không va vào bất kỳ tòa nhà hay công trình kiến ​​trúc nào.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc trực thăng AH-64 Apache gặp nạn xuất phát từ đâu hay đang trên đường đi đến địa điểm nào.

Các chuyên gia cho biết dòng trực thăng Apache có khả năng mang theo tới 16 tên lửa Hellfire, 76 quả rocket và 1.200 viên đạn cho pháo 30mm. Quân đội Mỹ đánh giá biến thể mới nhất AH-64E là loại trực thăng tấn công hiện đại nhất của họ và dự kiến ​​đội bay này sẽ tiếp tục phục vụ trong nhiều thập kỷ tới.