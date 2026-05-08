Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 7/5, ông Trump viết: "3 tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz dưới hỏa lực. Không có thiệt hại nào đối với 3 tàu khu trục, nhưng tổn thất nặng nề đã thuộc về các phần tử tấn công của Iran. Chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn cùng với nhiều tàu nhỏ, được sử dụng để thay thế cho lực lượng hải quân đã bị xóa sổ hoàn toàn của Iran".

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết thêm, các lực lượng Washington đã dễ dàng bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran nhắm mục tiêu vào các tàu khu trục Mỹ.

Ông Trump cũng cảnh báo Iran không nên leo thang căng thẳng hơn nữa. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Nếu họ (Iran) có cơ hội sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ làm điều đó mà không cần suy nghĩ. Nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó và giống như chúng ta đã đánh bại họ một lần nữa hôm nay, chúng ta sẽ hạ gục họ mạnh mẽ hơn và dữ dội hơn nhiều trong tương lai nếu họ không ký kết thỏa thuận nhanh chóng!”.

Theo hãng tin CNN, ông Trump đăng tải thông điệp trên sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 7/5 thông báo quân đội nước này đã tấn công các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm thực hiện loạt vụ tập kích bằng tên lửa, UAV và tàu nhỏ “không có lý do” nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Iran trước đó cùng ngày cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran đang hướng tới eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn kênh ABC News, Tổng thống Trump khẳng định lệnh ngừng bắn đạt được ngày 7/4 giữa Mỹ - Iran vẫn còn hiệu lực và các cuộc tấn công mới của quân Mỹ vào các địa điểm của Iran “chỉ là cú tát nhẹ”.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV, tình hình trên các đảo và thành phố ven biển của nước này dọc theo eo biển Hormuz hiện đã trở lại bình thường sau khi các lực lượng Mỹ và Iran đấu súng trong vài giờ qua.