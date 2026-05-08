Tờ Washington Post ngày 7/5 đã dẫn một báo cáo của CIA, tiết lộ rằng kho dự trữ tên lửa của Iran hiện vẫn đạt mức 70% so với trước xung đột. Ngoài ra, Tehran đang tiếp tục sửa chữa các tên lửa bị hư hại và lắp ráp thêm tên lửa mới.

"Bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran vẫn đang duy trì được một số lượng tên lửa đáng kể, đồng thời đang nhanh chóng mở lại các thành phố tên lửa ngầm. Cần lưu ý là Tehran vẫn còn khoảng 75% số bệ phóng cơ động trước xung đột dùng để phóng tên lửa", báo cáo của CIA cho biết.

Theo tờ Washington Post, phân tích của CIA đã cho thấy sự khác biệt với các tuyên bố công khai của chính quyền Mỹ. Cách đây vài ngày, Tổng thống Donald Trump nói rằng năng lực tên lửa của Iran "gần như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn khoảng 18 -19% so với trước đây".

CIA cho rằng Iran vẫn duy trì được phần lớn kho tên lửa. Ảnh: WANA

Theo các chuyên gia quân sự, phần lớn tên lửa của Iran được lưu trữ trong các thành phố ngầm dưới lòng đất, vốn rất khó bị phá hủy ngay cả khi sử dụng các loại bom xuyên boongke hạng nặng. Tuy vậy, phía Mỹ kể từ đầu xung đột đã liên tục rải mìn quanh cửa ra của các cơ sở ngầm này, qua đó hạn chế đáng kể năng lực tấn công bằng tên lửa của Tehran.

Trong báo cáo của mình, CIA cũng nhận định rằng Iran có thể trụ vững trước lệnh phong tỏa hải quân hiện tại của Mỹ trong ít nhất 3 - 4 tháng.

Cùng ngày 7/5, Tổng thống Trump đã điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để thảo luận về tình hình Iran. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng "Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân".

"Đó là một cuộc nói chuyện tuyệt vời. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.