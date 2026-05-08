Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn thông cáo trên mạng xã hội X của chuyên trang Tanker Tracker hôm nay (8/5) cho biết trong 2 ngày qua “đã có 3 tàu chuyên chở dầu không mang theo nhiên liệu của Iran vượt qua vành đai phong tỏa của Hải quân Mỹ gần eo biển Hormuz bằng cách đi vòng qua Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Pakistan”.

Một tàu chiến Mỹ di chuyển gần tàu hàng. Ảnh: CENTCOM

“Tổng công suất chuyên chở của 3 tàu trên là 5 triệu thùng dầu thô… Chúng tôi xác nhận 2 trong 3 tàu đó được phát hiện trên ảnh vệ tinh, trong khi tàu còn lại xuất hiện trên Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) ở ngoài khơi Shinas, Oman tối 7/5”, Tanker Tracker cho hay.

Hiện quân đội Mỹ, chính quyền Pakistan và giới chức Iran chưa bình luận về thông tin do Al Jazeera đăng tải.

UAE hứng đòn tấn công từ Tehran

Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) hôm 8/5 cáo buộc quân đội Iran tiếp tục bắn phá vào nước này.

Quân đội UAE thông tin: “Trong ngày 8/5, các hệ thống phòng không của chúng tôi đã đối phó với 2 tên lửa đạn đạo và 3 máy bay không người lái (UAV) phóng từ Iran. Cuộc tấn công khiến cho 3 người bị thương ở mức trung bình. Kể từ khi Iran phát động các cuộc tấn công vào UAE, chúng tôi đã đối phó với 551 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và 2.263 UAV”.

Báo Khaleej Times thống kê các cuộc tấn công của Iran nhằm vào UAE kể từ đầu tháng 3 đến nay đã khiến 13 người thiệt mạng và 227 người bị thương.