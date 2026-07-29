Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 28/7 đã có cuộc gặp kín với Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề Iran và Trung Đông.

"Cuộc gặp đã diễn ra tích cực, đây là một trong những cuộc trao đổi tốt nhất từ trước tới nay giữa tôi và Tổng thống Trump. Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận về mục tiêu chung là Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như nhiều mục tiêu khác", ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/@netanyahu

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Netanyahu cũng bác bỏ các đồn đoán về mâu thuẫn giữa ông và nhà lãnh đạo Mỹ, khẳng định quan hệ đối tác giữa Washington và Tel Aviv đang ở giai đoạn "mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump nói đã có một cuộc gặp "rất tốt" với ông Netanyahu. Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đánh giá các cuộc thảo luận giữa hai bên diễn ra "tích cực và hiệu quả".

"Ngoài vấn đề Iran, ông Trump và ông Netanyahu còn trao đổi về hợp tác chiến lược Mỹ - Israel và các cơ hội hợp tác tại khu vực Trung Đông. Theo quan sát của chúng tôi, sự ăn ý giữa hai nhà lãnh đạo được thể hiện rất rõ trong cuộc gặp", một quan chức Israel tiết lộ.

Tuy vậy, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng xác nhận cơ sở hạt nhân Pickaxe của Iran không phải là một trong những chủ đề được thảo luận tại Nhà Trắng. Cách đây 1 tuần, Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạt nhân này nếu Tehran không chịu nối lại tiến trình đàm phán.