Trong cuộc họp báo tổ chức hôm 25/3, Đô đốc Brad Cooper, sĩ quan đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết từ khi các lực lượng Washington phát động chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” đã thực hiện đòn tập kích vào hơn 10.000 mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Iran.

Đô đốc Mỹ Brad Cooper. Ảnh: CENTCOM

Báo Times of Israel dẫn lời ông Cooper nói: “Trong nhiều thập kỷ qua, các tàu chiến của Iran đã lang thang khắp các vùng biển trong khu vực Trung Đông và đe dọa, quấy rối tuyến vận tải toàn cầu. Nhưng những ngày đó đã qua rồi bởi chúng tôi đã phá hủy hơn 92% những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Iran. Các lực lượng Tehran không còn ra khơi nữa và theo đánh giá của tôi thì Iran đã mất khả năng triển khai sức mạnh hải quân”.

Ông Cooper sau đó tuyên bố các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ở thời điểm hiện tại “đã giảm 90% cường độ” so với thời điểm xung đột mới bùng phát.

“Chúng tôi không chỉ làm suy yếu năng lực hải quân, UAV và tên lửa của Iran mà còn loại bỏ khả năng đối phương chế tạo khí tài. Chúng tôi đã gây hư hại hoặc phá hủy hơn 2/3 số nhà máy sản xuất tên lửa, UAV và xưởng đóng tàu của Iran… Chúng tôi đang tiến đến việc loại bỏ hoàn toàn bộ máy sản xuất quân sự của Iran”, chỉ huy CENTCOM nói thêm.

Mỹ đăng ảnh tàu sân bay Abraham Lincoln

CENTCOM sáng 26/3 đã đăng tải một số bức ảnh về hoạt động tác chiến vẫn diễn ra bình thường trên tàu sân bay Abraham Lincoln, kèm dòng chú thích: “Tàu USS Abraham Lincoln tiếp tục các chiến dịch không kích nhằm vào những mục tiêu quân sự ở Iran, trong khi hoạt động ở các vùng biển trong khu vực Trung Đông”.

Các nhân viên kỹ thuật Mỹ hoạt động trên boong tàu USS Abraham Lincoln. Ảnh: CENTCOM

Dường như thông cáo trên của CENTCOM là nhằm phản hồi tuyên bố trước đó được quân đội Iran đưa ra. Cụ thể, hãng tin WANA cho hay Hải quân Iran đã phóng tên lửa hành trình đất đối hải vào nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, buộc các lực lượng Washington phải thay đổi vị trí tác chiến.