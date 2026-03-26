Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 tuyên bố rằng giới chức Iran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ, nhưng không dám công khai thừa nhận vì lo ngại những nguy cơ có thể xảy ra nếu tiến trình đàm phán đi chệch hướng.

"Lịch sử chưa từng chứng kiến bất kỳ điều gì giống với điều mà Mỹ đang làm với Iran ở Trung Đông. Thực tế là họ đang rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ sợ nói ra điều đó vì có thể người dân coi là 'phản bội' và ám sát. Ngoài ra thì họ cũng sợ bị Mỹ tiêu diệt", ông Trump cho biết.

Trong bình luận của mình, Tổng thống Trump cũng đùa về việc không ai muốn làm lãnh tụ tối cao của Iran. "Không có vị trí lãnh đạo nào kém hấp dẫn hơn tại Iran. Nếu có người đề nghị tôi làm lãnh tụ tối cao, tôi sẽ trả lời là: Không, cảm ơn. Tôi không muốn điều đó", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cùng ngày 25/3, phía Nhà Trắng khẳng định quá trình đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra, cảnh báo rằng Tổng thống Trump sẵn sàng gia tăng cường độ tấn công nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

"Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Nếu Iran không chấp nhận thực tế hiện tại, Tổng thống Trump sẽ khiến họ phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Tổng thống không thích nói suông, và Iran không nên lặp lại những tính toán sai lầm", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cảnh báo.

Trong thông báo của mình, bà Leavitt cũng từ chối xác nhận các thông tin cho rằng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang chuẩn bị đàm phán với đại diện Iran tại Pakistan.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 25/3 đã thừa nhận việc Tehran nhận được thông điệp từ Washington thông qua trung gian, nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải "đối thoại hay đàm phán".