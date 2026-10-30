Quân đội Nga đang đẩy nhanh việc rà phá bom mìn ở Oleshky để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo sau lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/10 đã công bố video về tiến trình rà phá bom mìn ở xung quanh thành phố Oleshky ở vùng Kherson. Việc rà phá bom mìn nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thúc đẩy.

Trong đoạn video, có thể thấy các binh lính Nga đã sử dụng một loại robot đặc thù để rà phá bom mìn, đồng thời kích nổ nhiều quả mìn ngay tại chỗ để đẩy nhanh tiến độ rà phá.

Quân đội Nga rà phá bom mìn xung quanh thành phố Oleshky. Video: RT

Thỏa thuận ngừng bắn Oleshky được Nhà Trắng công bố vào ngày 23/10 do bà Melania Trump làm trung gian, sau đó nhanh chóng được Ukraine và Nga xác nhận, dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng 11. Trong thời gian này, các đoàn xe cứu trợ sẽ được tiếp cận vùng Kherson, trong khi người dân được sơ tán để phục vụ công tác rà phá bom mìn.

Cùng ngày 29/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảm ơn bà Melania vì thúc đẩy đàm phán lệnh ngừng bắn, đồng thời ghi nhận việc Đệ nhất phu nhân Mỹ tham gia tích cực vào các nỗ lực đoàn tụ trẻ em Nga và Ukraine bị chia cắt với gia đình vì xung đột.

Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng các lệnh ngừng bắn tạm thời không thể giải quyết được cuộc xung đột. "Việc chúng tôi đồng ý đàm phán không có nghĩa là chúng tôi muốn các lệnh ngừng bắn cục bộ. Chúng tôi muốn một thỏa thuận hòa bình lâu dài", ông Peskov nói.