Trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 30/5, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố các đơn vị hải quân nước này có mặt ở Vịnh Oman vào ngày 29/5 đã “vô hiệu hóa” 1 tàu hàng treo cờ Gambia có ý định cập cảng biển của Iran.

Tàu chiến USS Pinckney của Mỹ quan sát tàu hàng. Ảnh: CENTCOM

“Các lực lượng CENTCOM đã quan sát tàu chở hàng M/V Lian Star di chuyển qua vùng biển quốc tế hướng đến 1 cảng của Iran trên Vịnh Oman. Chúng tôi đã đưa ra hơn 20 cảnh báo và thông báo tàu trên đang vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Chiến đấu cơ của Mỹ đã phải phóng tên lửa Hellfire vào phòng máy của tàu M/V Lian Star để vô hiệu hóa phương tiện này, sau khi thủy thủ đoàn không tuân lệnh. Con tàu hiện không tiếp tục hành trình tới Iran”, trích đoạn thông cáo viết.

CENTCOM sau đó tiết lộ các lực lượng Mỹ đã khai hỏa vào 5 tàu hàng và buộc 116 tàu khác phải đổi lộ trình “từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực”.

Theo bản đồ do trang web hàng hải Marine Traffic cung cấp, vị trí tàu M/V Lian Star cách bờ biển Oman hơn 30km về phía đông.