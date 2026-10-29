Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro tự nhận là "tổng thống đắc cử của Brazil" sau khi tới Mỹ, bất chấp việc đã thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua.

Theo Guardian, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro và gia đình ngày 28/10 đã hạ cánh xuống sân bay Opa-Locka ở Florida, Mỹ. Ngay sau khi tới Mỹ, ông Bolsonaro đã phủ nhận cáo buộc "bỏ trốn" khỏi Brazil, khẳng định việc rời đi là để bảo vệ bản thân và gia đình.

"Tôi muốn gửi một thông điệp tới 60 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho tôi và toàn bộ người dân Brazil: Tôi mới là tổng thống đắc cử. Cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và tôi sẽ lãnh đạo phe đối lập từ đây. Tôi cũng muốn làm rõ điều này: Tôi không bỏ trốn khỏi Brazil. Tôi rời khỏi đất nước nhưng không từ bỏ người dân", ông Bolsonaro cho biết.

Thượng nghị sĩ Brazil Flavio Bolsonaro. Ảnh: X/@FlavioBolsonaro

Ông Bolsonaro, con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đã từ chối thừa nhận thất bại trước đương kim Tổng thống Lula da Silva sau cuộc bỏ phiếu vòng hai và từ chối tuân thủ lệnh của Tòa án tối cao Brazil về việc nộp lại hộ chiếu như một phần của cuộc điều tra liên quan tới rửa tiền. Ông Bolsonaro đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/10 đã nhắc lại nhận định rằng cuộc bầu cử ở Brazil "rất tệ", nhưng nhấn mạnh rằng ông "sẽ không can thiệp" vào tuyên bố là nhà lãnh đạo Brazil của ông Bolsonaro.

"Đối với tôi, cuộc bầu cử ở Brazil trông rất tệ. Tôi không đứng về phía ai, nhưng thành thật mà nói, cuộc bầu cử này trông giống như một cuộc bầu cử gian lận khác", ông Trump nói ngày 27/10.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận các thành viên gia đình ông Bolsonaro đã trải qua quá trình kiểm tra và được thông quan "theo đúng các quy định và thủ tục nhập cư hiện hành".