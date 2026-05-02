Theo báo Guardian, động thái giảm số lượng binh sĩ đóng quân tại Đức diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cuộc xung đột với Iran. Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump chỉ trích nhà lãnh đạo Đức vì nói Mỹ đã bị các nhà đàm phán Iran "làm nhục".

Lầu Năm Góc cho biết việc rút quân dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Tính đến tháng 12/2025, Đức là địa điểm đóng quân lớn nhất của quân đội Mỹ ở châu Âu, với hơn 36.000 quân nhân tại ngũ hiện diện tại các căn cứ trên khắp nước Đức. Ngoài ra, gần 1.500 quân dự bị và 11.500 nhân viên dân sự Mỹ cũng có mặt tại quốc gia châu Âu này.

Đức cũng là nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ và căn cứ không quân Ramstein là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động của Mỹ.

Hãng tin BBC dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết mệnh lệnh này do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đưa ra. "Quyết định được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình lực lượng của Bộ Chiến tranh tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường".

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, một số binh sĩ Mỹ sau khi được rút khỏi châu Âu có thể sẽ trở về Mỹ và sau đó được triển khai ra nước ngoài. Việc rút quân là nỗ lực tập trung vào các ưu tiên của Lầu Năm Góc tại lãnh thổ Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sẽ không ảnh hưởng đến việc vận chuyển hoặc chăm sóc binh sĩ bị thương tại Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl ở Đức. Landstuhl là bệnh viện lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài đồng thời là nơi chăm sóc cho các binh sĩ Mỹ bị thương do các cuộc tấn công của Iran.