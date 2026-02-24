Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên tiết lộ việc rút bớt nhân sự không thuộc diện khẩn cấp khỏi đại sứ quán ở Lebanon diễn ra trong khi Washington tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông và Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như ngày nào cũng đe dọa sẽ tấn công Iran.

Một góc của Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon. Ảnh: Kênh Wion của Ấn Độ

Quan chức giấu tên nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình an ninh. Dựa trên đánh giá gần đây nhất, chúng tôi nhận thấy việc giảm bớt nhân viên an ninh xuống mức thiết yếu là cần thiết. Đây là biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên của chúng tôi, trong khi vẫn duy trì khả năng hoạt động và hỗ trợ công dân Mỹ”.

Theo thống kê sơ bộ của báo Guardian, đã có khoảng 30 - 50 nhân viên đại sứ quán Mỹ rời khỏi Lebanon trong những ngày gần đây.

Việc Washington cho rút bớt nhân sự khỏi đại sứ quán ở Lebanon diễn ra chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Iran có cuộc đàm phán ở Geneva, Thụy Sĩ vào giữa tuần này về vấn đề hạt nhân của Tehran. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông muốn có “một thỏa thuận có ý nghĩa” nhằm ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân cũng như cảnh báo những điều tồi tệ sẽ xảy ra với Tehran nếu không có thỏa thuận nào được ký kết.