Tên lửa Kalibr Nga vừa bất ngờ nâng cấp mạnh mẽ với đầu đạn chùm sát thương diện rộng và linh kiện điện tử nhập khẩu cao cấp. Những thay đổi thực chiến này giúp 'Tomahawk Nga' trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết giữa xung đột hiện đại.
Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Nga không ngừng cải tiến kho vũ khí tên lửa hành trình của mình. Tên lửa Kalibr (3M-14), từng được ví như 'Tomahawk Nga', đang chứng minh sức sống bền bỉ qua những nâng cấp thực chiến mới nhất.
Từ bộ chiến đấu khảo sát (cluster warhead) đến việc quay lại sử dụng linh kiện điện tử nhập khẩu, tên lửa Kalibr không chỉ duy trì vai trò then chốt mà còn trở nên linh hoạt và nguy hiểm hơn trước.
Kalibr là dòng tên lửa hành trình đa năng do Cục Thiết kế Novator (Nga) phát triển, được đưa vào biên chế từ năm 2015.
Tên lửa Kalibr có tốc độ hành trình cận âm (subsonic) khoảng Mach 0,8 (800-900 km/h), bay ở độ cao siêu thấp: 10-20 mét trên mặt biển và 50-150 mét trên đất liền, giúp khó bị radar phát hiện.
Hệ thống dẫn đường là điểm mạnh nổi bật của tên lửa Kalibr. Tên lửa kết hợp dẫn đường quán tính (INS), so sánh địa hình (TERCOM), định vị vệ tinh GLONASS/GPS và đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối. Nhờ đó, độ chính xác cao với CEP (circular error probable) chỉ vài mét ở phiên bản nội địa.
Động cơ gồm giai đoạn tăng tốc ban đầu (booster) và động cơ turbojet cho hành trình dài, cho phép tên lửa Kalibr duy trì bay xa với hiệu suất nhiên liệu tối ưu.
Thiết kế mô-đun giúp dễ dàng thay đổi đầu đạn và nhiệm vụ, từ tấn công cơ sở hạ tầng cố định đến mục tiêu phân tán.
Theo missiledefenseadvocacy.org, những nâng cấp gần đây nhất (2026) càng làm tăng sức mạnh thực chiến của tên lửa Kalibr.
Theo phân tích từ các mảnh vỡ thu được, Nga đã chuyển sang sử dụng bộ phận chiến đấu cassette (cluster warhead) thay vì đầu đạn phân mảnh-nổ cao thông thường dùng từ 2022 đến đầu 2026.
Đầu đạn mới chứa hàng nghìn yếu tố sát thương, tăng đáng kể diện tích phủ sóng, đặc biệt hiệu quả với mục tiêu phân tán như sân bay, kho tàng, hoặc lực lượng dàn trải.
Đồng thời, sau giai đoạn thử nghiệm linh kiện nội địa (2023-2024) dẫn đến giảm độ chính xác, Nga đã quay lại sử dụng linh kiện điện tử nhập khẩu chất lượng cao, giúp khôi phục và cải thiện độ tin cậy của hệ thống dẫn đường.
Theo euromaidanpress.com, những thay đổi này phản ánh bài học thực tiễn từ chiến trường: ưu tiên tấn công diện rộng và duy trì độ chính xác cao dưới áp lực trừng phạt công nghệ.
Tên lửa Kalibr không phải là phiên bản Kalibr-M (dự án tầm xa hơn 4.500km với đầu đạn nặng 1 tấn đang phát triển), mà là nâng cấp “field upgrade” linh hoạt, phù hợp với sản xuất hàng loạt và nhu cầu chiến đấu cấp bách.
Nga sắp triển khai phiên bản di động ZAK-30 Citadel trên khung gầm xe tải Ural. Hệ thống pháo 30mm dùng đạn nổ thông minh sẽ cơ động nhanh, bảo vệ linh hoạt hậu phương trước mối đe dọa drone ngày càng nguy hiểm.
Lô BMD-2M hiện đại hóa đầu tiên với mô-đun Bereg vừa được bàn giao cho quân đội Nga. Từ xe cũ kỹ, nay trở thành nền tảng nhẹ cơ động cao, trang bị tên lửa Kornet, hệ thống ngắm thermal, giáp chống drone và EW hiện đại.