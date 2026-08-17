Theo hãng tin Axios, ông Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Trump, đã có cuộc gặp với tân lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayya tại Ai Cập trong ngày 16/8.

"Cuộc gặp diễn ra trong khoảng 2 tiếng, với sự tham gia của Giám đốc tình báo Ai Cập Hassan Rashad, đại diện ngoại giao từ Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và các quan chức của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Trong cuộc gặp, lãnh đạo Hamas khẳng định vẫn giữ cam kết phi quân sự hóa Dải Gaza và sẵn sàng chuyển giao quyền lực cho chính phủ kỹ trị của người Palestine", nguồn tin của Axios cho biết.

Ông Jared Kushner (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@jaredkushner

Ông Kushner đã yêu cầu Hamas có những bước đi cụ thể để giải giáp, nhấn mạnh rằng "Dải Gaza không bao giờ được phép trở thành nguồn gốc khủng bố đối với Israel".

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, giới chức Hamas khẳng định đã thực hiện đầy đủ giai đoạn một của kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Trump thúc đẩy, đồng thời đề nghị Hội đồng Hòa bình gây sức ép buộc Israel thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong thỏa thuận.

"Chúng tôi kêu gọi các bên trung gian và Hội đồng Hòa bình buộc Israel thực hiện mọi nghĩa vụ trong giai đoạn một và chấp thuận lộ trình cho giai đoạn hai trong kế hoạch của Tổng thống Trump", thông cáo của Hamas nêu rõ.

Trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã liên tục phản đối kế hoạch Gaza được Mỹ hậu thuẫn, bất chấp việc lãnh đạo Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov khẳng định Tel Aviv không cần rút quân khỏi khu vực cho tới khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Ông Kushner dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 17/8 để hội đàm với ông Netanyahu về vấn đề này.