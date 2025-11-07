Hãng thông tấn Fox News ngày 6/11 cho biết, nghị sĩ Florida Meg Weinberger mới đây đã xác nhận về việc bang này đang xem xét dự luật đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach thành "sân bay quốc tế Donald J. Trump".

"Tổng thống Trump là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại của chúng ta và cũng là một cư dân của Palm Beach. Vì lẽ đó, việc đặt tên sân bay của chúng tôi theo tên Tổng thống Trump giống như nhiều tổng thống Mỹ trước đây là hoàn toàn phù hợp", bà Weinberger phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: NYT

Do nằm gần dinh thự Mar-a-Lago, sân bay Palm Beach là địa điểm hạ cánh quen thuộc với chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Trump. Nghị sĩ Weinberger trước đó cũng đề xuất một dự luật đổi tên đoạn đường dài hơn 6km nối từ sân bay Palm Beach đến khu Mar-a-Lago. Đề xuất này đã được Thống đốc Ron DeSantis ký thông qua và đang chờ sự phê duyệt của chính quyền địa phương.

Hồi tháng 1 năm nay, các nghị sĩ bang Bắc Carolina và thành viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ cũng đệ trình một dự luật nhằm đổi tên sân bay quốc tế Dulles ở bang Virginia theo tên ông Trump.

Theo truyền thông Mỹ, nước này hiện có 10 sân bay thương mại được đặt theo tên của các vị tổng thống, bao gồm sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, sân bay liên lục địa George Bush ở Houston và sân bay quốc tế Gerald R. Ford ở Grand Rapids.