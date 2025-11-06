Theo kế hoạch, hội nghị G20 sẽ ​​diễn ra vào ngày 22 – 23/11. Bình luận của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đề xuất tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine ngay tại G20.

"Tôi sẽ không đại diện cho Mỹ tới đó. Không nên đến đó", tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên hôm 5/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Ông Trump đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Nam Phi vi phạm nhân quyền. Về phần mình, Nam Phi đã bác bỏ, và gọi các cáo buộc của Tổng thống Mỹ là "không đúng sự thật".

Trước đó, ông Trump cho hay Phó Tổng thống JD Vance sẽ đại diện cho Mỹ tham dự G20. Điện Kremlin cũng cho biết, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ không tham dự sự kiện, mà khả năng ông Maksim Oreshkin, Phó Chánh Văn phòng tổng thống sẽ đi thay.

Trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, ông Trump đã tìm cách tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh, một số "điều kiện" nhất định phải được đáp ứng trước khi tiến hành cuộc họp, và đề xuất đàm phán với ông Zelensky tại Moscow.

Trước đây, ông Trump cũng từng tránh gặp ông Zelensky tại các hội nghị quốc tế. Điển hình, tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 6 tại Canada, ông Trump đã rời khỏi sự kiện một ngày trước khi Tổng thống Ukraine đến nơi.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, ông Trump cũng chỉ gặp Tổng thống Putin một lần tại Alaska vào ngày 15/8.